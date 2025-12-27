Alexsander de Moura Rodrigues, de 28 anos, morreu afogado no Rio das Almas (Reprodução / Redes sociais | Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nAlexsander de Moura Rodrigues, de 28 anos, morreu afogado no Rio das Almas, em Jaraguá, na região central de Goiás. O corpo foi encontrado há cerca de 3 metros de profundidade, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma amiga do jovem contou que o jovem era muito querido na cidade e cuidava da mãe, das irmãs e do tio com deficiência após o pai falecer.\nO acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (26), por volta das 15h49, próximo a Ponte do Pau Amarelo que fica no rio. Conforme os militares, as equipes realizaram buscas subaquáticas com varredura no leito do rio, utilizando equipamentos específicos.\nA vítima foi localizada a aproximadamente 5 metros da margem, com cerca de 3 metros de profundidade, já sem vida.