-Vídeo: acidente (1.3381057)\nUma jovem de 25 anos morreu após um grave acidente de trânsito no centro de Itapaci, na região Norte do estado, na noite da última quinta-feira (26). Câmeras de segurança registraram o momento da colisão entre a moto da vítima e um carro no cruzamento da Avenida Goiás (veja vídeo acima). A jovem, que trabalhava em uma pizzaria local, voltava do serviço por volta da meia-noite quando sua motocicleta colidiu com o veículo.\nNas imagens, é possível ver que chovia no momento do acidente. O carro sinaliza para entrar à esquerda, quando colide com a motocicleta. Com o impacto, a mulher foi arremessada ao chão.\nMotocicleta em que a jovem estava colidiu de frente com um carro (Reprodução/TV Anhanguera)\nApesar do socorro imediato prestado pelo motorista do veículo e pelas equipes de emergência, a jovem não resistiu aos ferimentos. De acordo com a TV Anhanguera, ela era natural do Maranhão e residia na cidade há poucos anos.