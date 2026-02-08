A jovem Rayssa Vitoria Borges da Cruz, de 22 anos, morreu após bater a moto em uma caminhonete. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (6) no Setor São Sebastião, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. O Corpo de Bombeiros (CBM-GO) informou que Rayssa Vitoria foi socorrida no local, mas já não apresentava sinais vitais. Os militares a levaram para o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin), e ela não resistiu.\nO nome do motorista do carro não foi divulgado, portanto, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa.\nA Polícia Civil (PC) informou que foram solicitadas perícias no local e as investigações seguem.\nMorte de policial da Rotam causa comoção\nMorre adolescente goiano agredido por piloto Pedro Turra em briga por chiclete\nPolicial goiano chama atenção por beleza durante entrevista e web reage: 'Me prende'