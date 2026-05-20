Uma jovem morreu após levar um choque durante uma festa de som automotivo em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a TV Anhanguera, Brenda Gonçalves de Lima, de 28 anos, recebeu uma descarga elétrica ao encostar em um dos carros que faziam parte do evento.\nO JORNAL solicitou informações à Polícia Civil e à delegacia de Cristalina , por ligação e por WhatsApp, sobre a investigação do caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nEm nota, a Prefeitura de Cristalina confirmou a morte da jovem, que aconteceu na noite de domingo (17), e se solidarizou com os familiares. A prefeitura destacou que o evento era de caráter privado, "sem qualquer tipo de apoio, realização, participação ou vínculo" (leia a íntegra da nota ao final da reportagem). O JORNAL entrou em contato, por ligação e por Whatsapp, com a organização do evento, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.