Um jovem de 23 anos morreu após ser atingido no pescoço enquanto andava de moto pela Avenida Maranhão, em Gurupi, na região sul do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Ezequiel Reis Pereira.\nDe acordo com a Polícia Militar, o acionamento ocorreu no início da noite desta segunda-feira (27). Ao chegar ao local, os policiais encontraram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizando os primeiros socorros.\nTestemunhas relataram que o rapaz conduzia a motocicleta quando, de repente, parou o veículo e caminhou até um comércio, apresentando um ferimento no pescoço, perdendo a consciência em seguida.\nEzequiel foi levado ao Hospital Regional de Gurupi, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a PM, o capacete do condutor foi localizado a alguns metros de distância do ponto onde ele desceu da moto. Nenhum objeto cortante ou linha com cerol foi encontrado no local.