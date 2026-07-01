Um jovem morreu após um acidente de trânsito em um cruzamento de ruas em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Gustavo Pacheco Guimarães, de 28 anos, estava em uma moto quando foi atingido por um veículo de passeio que não respeitou a sinalização de "Pare" na via, segundo a Polícia Civil. Um advogado se apresentou como condutor do carro no momento do acidente, mas mudou a versão em depoimento na delegacia e disse que a mulher que o acompanhava é quem dirigia. O sepultamento de Gustavo está previsto para acontecer nesta quarta-feira (1).\nO DAQUI não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos no acidente.Acidente de trânsito entre uma moto e uma Hilux aconteceu na noite de segunda-feira (29), e deixou Gustavo ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso), mas morreu na manhã de terça-feira (30). O titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Rio Verde e responsável pelo caso, delegado Adelson Candeo Junior, informou que a embriaguez do advogado foi confirmada por meio do teste do bafômetro, e o resultado consta no procedimento policial, mas a autoria da direção ainda precisa ser tecnicamente comprovada.