Sarah Sthefany Gomes dos Santos, de 22 anos (Reprodução / Instagram Sarah Sthefany )\nA analista de qualidade Sarah Sthefany Gomes dos Santos, de 22 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus do transporte privado no fim da tarde desta quarta-feira (21), na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. A jovem voltava do trabalho para casa no momento do acidente, segundo amigos.\nO POPULAR entrou em contato por email com a empresa de ônibus Guanabara, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada às 18h20 para atender uma vítima de atropelamento no bairro Calixtópolis. Ela apresentava ferimento grave na cabeça e foi encaminhada em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). No entanto, ela não resistiu aos ferimentos.