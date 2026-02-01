Marlon Lafaiete Teixeira Junior, de 25 anos, morreu em um acidente entre um carro de passeio e um caminhão, em Mozarlândia, na região norte de Goiás, no sábado (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava preso às ferragens. A morte foi confirmada no local. Com a batida, o motor do carro chegou a se desprender (veja acima).\nO acidente aconteceu no km 657, no trecho entre Mozarlândia e Nova Crixás. O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Aruanã, que acionou a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML).\nPai de influenciador fica em estado grave após passar por cirurgia em que parte do crânio é colocada na barriga\nAcidente entre carro e carreta deixa uma pessoa morta, em Montividiu\nSuspeito do crime, filho de síndico que confessou morte de corretora postou TBT em praia no dia do assassinato