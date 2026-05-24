O jovem Guilherme Leite Rodrigues, de 17 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas neste domingo (24), após o carro em que estavam cair em um canal de água na BR-242, em Formoso do Araguaia, região sul do estado.\nConforme a PRF, o acidente foi registrado por volta das 6h da manhã, quando o condutor do veículo tentou desviar de um animal, perdeu o controle da direção e caiu no canal. A suspeita da polícia é de que Guilherme Leite tenha morrido afogado.\nComo os nomes dos feridos não foram divulgados, não foi possível verificar o estado de saúde deles.\nDois corpos são encontrados com marcas de tiros em carro na região sul de Palmas\nMPTO pede júri popular para motorista acusado de matar dupla de motociclistas na BR-153\nJovem pede para motorista parar o carro minutos antes de morrer em acidente; vídeo