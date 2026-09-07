Tatiane Cavalcante Sousa Martins e o ex-companheiro (Reprodução Rede social)\nA jovem Tatiane Cavalcante Sousa Martins, de 25 anos, foi assassinada após ser atraída pelo ex-companheiro até a casa dele, sob o pretexto de realizar a divisão de bens do casal devido ao fim do relacionamento. O crime aconteceu no setor Santa Helena, na região sul de Palmas.\nO ex-companheiro, Derivan Pereira Martins, de 32 anos, também foi encontrado morto no local. O caso é investigado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP). Veja o que se sabe sobre o crime.\nSandro Mabel defende spray de pimenta para mulheres\nSuspeito de estupro e ataque a facadas contra diarista é preso em Palmas\nMulher é achada morta por patrão de funcionário que faltou ao serviço; suspeito é preso\nQuem era a vítima e qual era o histórico do casal?