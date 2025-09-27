O autônomo Thyago Rodrigo Silva Moreira, de 25 anos, foi preso no final da tarde desta quinta-feira (25), acusado de causar o acidente que levou à morte o entregador Carlos Willian Rodrigues Martins, também de 25 anos, após perseguição na Avenida César Lattes, no Setor Novo Horizonte, na noite de 14 de setembro, um domingo. Thyago afirmou em depoimento que estava sendo perseguido por Carlos Willian, sem entender o motivo, e que, na tentativa de se esquivar da moto em que estava a vítima, acabou provocando uma colisão que levou à batida da moto em um poste.\nO caso chamou a atenção por causa dos vídeos de câmera de segurança que se espalharam pela internet mostrando uma suposta perseguição em alta velocidade e a moto colidindo no poste e posteriormente pegando fogo. O entregador foi resgatado por pessoas que passavam pelo local, mas morreu no local com ferimentos mais graves na cabeça, no tórax e no braço. A suspeita inicial comentada por populares no local é de que o acidente se deu após uma briga de trânsito em outro lugar, versão que ainda não foi confirmada.