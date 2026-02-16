-POP_JOVEM_HOMENAGEM_18ANOS (1.3375011)\nA jovem Nathaly Rodrigues do Nascimento, que morreu em setembro de 2025 após pisar em um fio de energia durante temporal em Goiânia, recebeu uma homenagem no dia que faria 18 anos. A jovem completaria 18 anos no domingo (15). O vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra pessoas soltando balões ao céu (assista acima).\nPara a reportagem, a mãe de Nathaly disse que a homenagem também é um “grito de justiça”. O caso aconteceu na rua 20, no centro de Goiânia. A jovem morava em Bonfinópolis, na região metropolitana, e trabalhava na capital.\nO caso foi investigado pelo 1º Distrito Policial, em Goiânia. A Polícia Civil indiciou três funcionários da Equatorial por homicídio culposo (sem intenção de matar) e por lesão corporal culposa (sem intenção de ferir).\nEm nota para o Jornal Daqui, a empresa esclareceu que as conclusões oficiais afastaram a existência de falha, defeito ou irregularidade na rede de distribuição de energia elétrica da região (leia nota completa abaixo).