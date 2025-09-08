-DAQUI_JovemPimenta28_08092025 (1.3309639)\nThaís Medeiros, a jovem que teve reação alérgica grave após cheirar um frasco de pimenta, comemorou os seus 28 anos ao lado da família (veja acima). Ela vive uma rotina regrada de sessões de fisioterapia e cuidados 24 horas por dia. Na comemoração, a mãe, Adriana Medeiros, que é responsável por cuidar dela, aproveitou o momento para agradecer pela vida da filha, que enfrenta uma batalha há mais de dois anos.\nMais um ano de batalha com a Thaís. Mais um ano de vida. Estamos aqui firmes e fortes. Não é do jeito que a gente quer, mas a gente vai lutar. A mamãe nunca viu uma pessoa tão forte como você", desabafou.\nNo vídeo publicado no domingo (7), a jovem está cercada pela mãe, padastro, e as duas filhas. Sentada em uma cadeira de rodas, Thaís é acariacada e aplaudida por familiares.