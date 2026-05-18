A Justiça de Goiás acatou a denúncia e tornou réu por feminicídio André Lucas da Silva Ribeiro, de 28 anos, pela morte da namorada Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, após ela pedir para ver o celular dele. A jovem foi morta a facada durante uma discussão em Goiânia.\nO crime aconteceu em março deste ano. Em nota, a defesa de André informou que tem ciência dos fatos apresentados e relembrou que o ordenamento jurídico garante a todos a ampla defesa (veja nota completa abaixo).\nO suspeito chegou a enviar um vídeo para a mãe confessando o crime: "Não aguentava mais ela".Ele disse que matou Raiane ao reagir a uma crise de ciúmes dela.\nAndré Ribeiro foi preso em flagrante e confessou o crime para a Polícia Militar. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O suspeito segue preso na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, informou a defesa.