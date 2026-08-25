Emiliane Tamara, de 24 anos. (Reprodução/Instagram Emiliane Tamara e Divulgação/Polícia Militar)\nA jovem Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 anos, que foi sequestrada, amordaçada e acorrentada pelo ex-companheiro, Ailton Rodrigues, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, disse em entrevista à TV Anhanguera que o suspeito já estourou bomba na casa dela e colocou soda cáustica na sua caixa d'água. Ailton está preso desde a última sexta-feira (21). Ele deve responder por sequestro, cárcere privado e estupro.\nEle estourava bomba na minha casa, ele pichou meu muro. Ele quebrava a minha câmera. Ele colocou soda cáustica na minha caixa d'água, só que eu não tenho como provar, mas foi feita a perícia. É uma pessoa muito perigosa”, contou Emiliane.\nA reportagem entrou em contato com a defesa de Ailton para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. Anteriormente, a defesa disse que "embora não se possa afastar a gravidade das acusações, é prematura qualquer manifestação antecipada sobre o mérito do caso" (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).