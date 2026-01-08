-gala_melancia_noroeste.mp4 (1.3358589)\nO empreendedor Gabriel Alvarenga, de 22 anos, viralizou nas redes sociais pela beleza ao aparecer em um vídeo vendendo melancia. O produtor rural que está sendo chamado como o 'Galã da Melancia' destacou ao JORNAL que a fruta é o 'carro-chefe' de vendas da família desde 2004. A empresa fica localizada em um bairro na região noroeste de Goiânia.\nAo JORNAL, Gabriel Alvarenga contou que não esperava a repercussão e que tem recebido muitas mensagens. Segundo o produtor, a fruta passou a ter muita procura após a postagem do vídeo.\nFicamos muito felizes com a repercussão, mas o foco total era na melancia e que a empresa chegasse a muitos lugares. Graças a Deus, um fato inusitado está repercutindo muito bem. Fico muito feliz também que o povo está me elogiando', revelou Gabriel Alvarenga.