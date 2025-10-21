As inscrições para o processo seletivo com cursos técnicos integrados ao ensino médio no Instituto Federal do Tocantins (IFTO) terminam nesta sexta-feira (24). Ao todo, são ofertadas 1.585 vagas.\nInteressados deverão se inscrever no portal do candidato disponível no site do IFTO. A taxa de inscrição é de R$ 20 e o boleto poderá ser pago até 26 de outubro.\nAs provas objetivas estão previstas para o dia 23 de novembro. O início das aulas será no primeiro semestre letivo de 2026. Os cursos são presenciais.\nConforme o edital, os locais de provas serão distribuídos nos campus de Palmas, Gurupi, Araguaína, Araguatins, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.\n+ Veja o edital completo aqui\nPara participar do processo seletivo, o candidato deve fazer o cadastro no portal do candidato, disponível no site da instituição, e realizar a inscrição no curso desejado, além de indicar o campus escolhido.