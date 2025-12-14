A Justiça autorizou que os bens apreendidos da influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, sejam vendidos por meio de leilão. Entre os itens estão carros de luxo, equipamentos eletrônicos e até um maquinário agrícola. Ela é investigada por envolvimento com jogos ilegais e suspeita de movimentar R$ 217 milhões.\nA decisão é do juízo da Comarca de Araguaína, norte do estado, e saiu na sexta-feira (12). Ela atende representação baseada na investigação do caso, realizada pela 1ª Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC - Palmas).\nKarol Digital foi presa em agosto, durante a Operação Fraus da Polícia Civil. Ela ficou na prisão por três meses e no fim de novembro conseguiu ir para o regime domiciliar.\nA reportagem pediu posicionamento da defesa de Karol sobre a nova decisão, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.