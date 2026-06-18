A Justiça do Tocantins autorizou o rastreamento eletrônico em tempo real dos alvos da Operação Falsa Emergência, que apura fraudes em contratos na Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus). A decisão da 1ª Vara Regional das Garantias permitiu a quebra do sigilo de dados das Estações Rádio Base (ERB) para a geolocalização imediata dos terminais telefônicos dos investigados, medida adotada para evitar a fuga ou a frustração de ordens judiciais.\nO despacho judicial fundamenta a necessidade do monitoramento tecnológico diante da gravidade das suspeitas, que envolvem um contrato de R$ 139,1 milhões para a gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul. A investigação aponta indícios de direcionamento de contratação, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva no acordo firmado, sem licitação, com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itatiba.