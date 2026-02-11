“Deus tem cuidado de mim em cada detalhe”, escreveu Jaqueline ao compartilhar reflexão sobre fé e esperança diante da luta contra a doença rara (Reprodução/Instagram de Jaqueline Moura Araújo)\nUma moradora de Santa Maria do Tocantins que luta contra uma doença autoimune rara teve o pedido para receber o medicamento Rituximabe negado pela Justiça, apesar da gravidade do seu quadro clínico e do alerta médico sobre o risco de complicações potencialmente fatais sem o tratamento adequado. A decisão judicial ocorreu em um processo movido contra o Estado e o município, no qual a paciente relatou o agravamento da condição e a necessidade contínua da medicação para controlar a doença.\nA paciente, Jaqueline de Moura Araújo, de 34 anos, técnica de enfermagem e mãe de dois filhos, convive com o pênfigoide bolhoso, uma enfermidade autoimune que levou ao comprometimento da laringe e à necessidade de traqueostomia para garantir ventilação respiratória adequada. Conforme laudos médicos, a doença apresentou evolução agressiva, com acometimento de mucosas e das vias respiratórias superiores, além de recorrentes infecções respiratórias.