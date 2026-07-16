A Justiça determinou o bloqueio de dois terrenos públicos no município de Rio Sono, na região central do estado, que foram vendidos ao ex-prefeito Francisco Barbosa Bezerra por R$ 809,08. Segundo denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO), em um dos casos, ele firmou contrato consigo mesmo, atuando como representante do município e comprador.\nA primeira compra ocorreu em 1996, quando o então prefeito Francisco Bezerra comprou por R$ 209,08 um lote de terra de 13,9388 hectares. O terreno foi colocado no nome dele e de Arnon Coelho Bezerra.\nNa segunda compra, em 2005, ele pagou R$ 600,00 por uma chácara na área suburbana com a "colaboração" de uma mulher que atuava como oficiala titular do cartório de registro de imóveis, segundo ação civil do MPTO.\nDe acordo com a decisão da 1ª Escrivania Cível de Novo Acordo, nesta segunda negociação, o então prefeito "firmou contrato consigo mesmo, atuando simultaneamente como transmitente e adquirente da área pública".