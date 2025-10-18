Apontando a existência de “candidaturas fictícias”, a juíza Mariuccia Benício Soares, da 2ª Zona Eleitoral de Goiânia, decidiu nesta sexta-feira (17) pela impugnação da chapa apresentada pela federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, para o cargo de vereador na eleição à Câmara Municipal. A conclusão da magistrada define pela cassação dos mandatos dos três vereadores eleitos pela composição: Edward Madureira Brasil, Fabricio Silva Rosa e Katia Maria dos Santos, todos do Partido dos Trabalhadores (PT).\nA decisão judicial de primeira instância identificou suposta fraude à cota de gênero por conta de três nomes lançados pelo PV e determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da federação, assim como dos diplomas de todas as candidaturas. Estabelece ainda a nulidade dos 49.065 votos do grupo, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.