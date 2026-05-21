A Justiça do Tocantins condenou o Estado a pagar R$ 100 mil por danos morais à filha de um idoso de 84 anos que morreu após falhas no atendimento médico no Hospital Regional de Araguaína (HRA). Segundo a decisão, um laudo pericial identificou cinco erros durante a condução do caso.\nA decisão é do juiz Jefferson David Asevedo Ramos, da 1ª Vara de Augustinópolis, e se refere a um processo ajuizado em 2020. O nome do idoso não foi divulgado, por isso a reportagem não conseguiu contato com a família dele.\nDe acordo com o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), o idoso deu entrada na unidade após sofrer uma queda da própria altura, com suspeita de traumatismo craniano e sinais de infecção grave. Durante a internação, o quadro se agravou e evoluiu para infecção generalizada, pneumonia e infecção urinária. Ele morreu na unidade.