Wanderlei Barbosa (Republicanos) e Laurez Moreira (PSD) durante cerimônia de posse, em 2023 (Divulgação/Governo do Tocantins)\nA 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas ordenou o imediato restabelecimento da estrutura administrativa de apoio ao vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira (PSD). Na decisão liminar proferida nesta quinta-feira (28), o juiz Roniclay Alves de Morais suspendeu trechos da Lei Estadual nº 4.990/2026 e deu prazo de 10 dias para que o Palácio Araguaia recomponha o gabinete físico e o quadro de pessoal da Vice-Governadoria.\nO magistrado fundamenta a sentença no princípio da simetria constitucional, que exige que os estados mantenham estruturas condizentes com o cargo de vice-executivo, a exemplo do modelo federal. A decisão identifica indícios de violação aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, além de possível desvio de finalidade por parte do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). O juiz ressalta que o esvaziamento das atribuições de Laurez Moreira iniciou logo após seu retorno ao cargo, em dezembro de 2025.