Ruas ficaram tomadas pela água após as chuvas, dificultando o trânsito e o acesso de moradores às residências (Reprodução/TV Anhanguera)\nO desaparecimento de ruas, o surgimento de crateras, o acúmulo de lama e erosões em Ponte Alta do Tocantins, no leste do estado, motivaram uma ação judicial que obriga a prefeitura a resolver o problema.\nA situação dificulta a passagem até de pedestres. Os moradores desviam por lotes e quintais vizinhos na tentativa de driblar os problemas gerados pela falta de infraestrutura básica.\nVeja reportagem no Bom Dia Tocantins: Ruas alagadas pela chuva causam prejuízos a moradores em Ponte Alta do Tocantins\nO repórter Kaliton Mota, da TV Anhanguera, esteve no local e ouviu moradores sobre os prejuízos causados pelas chuvas fortes que atingem o estado neste início de ano.