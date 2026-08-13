A Justiça Eleitoral realizou nesta quinta-feira (13) a retotalização de votos para o cargo de vereador em Lizarda, na região leste do Tocantins. Com a nova contagem, dois vereadores perderam o mandato e outros dois devem assumir as cadeiras na Câmara de Vereadores.\nA retotalização foi determinada após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinar a cassação dos Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários (DRAPs) do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e do Partido Liberal (PL) por fraude na cota de gênero.\nTambém foi determinada a cassação dos diplomas dos candidatos vinculados e a declaração de inelegibilidade de Lusiane Nunes de Sousa (PDT) e Rosimere Rocha Amaral (PL) pelo prazo de 8 anos, e a anulação de todos os votos obtidos pelas referidas chapas, com a determinação de recontagem.