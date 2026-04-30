A Justiça do Tocantins determinou a adoção imediata de medidas emergenciais para enfrentar a crise de abastecimento de água em Conceição do Tocantins, no sudeste do estado. A decisão liminar foi proferida, após pedido do Ministério Público do Estado (MPE), que acompanha o colapso do sistema desde 2025.\nA ação é conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Arraias e aponta que moradores de diversos bairros enfrentam interrupções frequentes no fornecimento. Além da escassez, há preocupação com a qualidade da água distribuída no município, que pode estar sendo afetada por atividades de garimpo na região.\nComo medida imediata, a Justiça determinou que a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) garanta o fornecimento de água por meio de caminhões-pipa ou outros meios adequados enquanto o sistema regular não for restabelecido. A agência deverá assegurar o mínimo de 50 litros de água por pessoa por dia.