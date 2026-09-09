A dentista Renata de Almeida Pedreira e Sousa, de 56 anos, suspeita de matar o jornalista Delson Carlos Henrique de Lima Barros, de 52 anos, após uma discussão causada pelo pedido de desocupação de um apartamento foi liberada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). O alvará de soltura foi divulgado nesta terça-feira (8) e enviado pela defesa de Renata ao POPULAR, que prevê soltura em até dois dias. A suspeita havia sido indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil e lesão corporal qualificada.\nPaulo Henrique Maia, advogado responsável pelo caso, informou que estava a caminho da penitenciária. Segundo ele, em razão dos trâmites legais, a previsão de saída é até, no máximo, quarta-feira (9). No momento, aguarda-se o cumprimento dos procedimentos internos.\nEstou aqui no presídio, já aguardando para me visitar ela [Renata de Almeida]. Já entrei em contato com a penitenciária, mas ainda não chegou o documento para eles. O documento pode chegar até as 19 horas para poder dar liberdade para ela, só que ainda não chegou", explicou a defesa.