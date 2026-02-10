Jaqueline com os filhos, no ano do diagnóstico, já com a traqueostomia (Arquivo pessoal/Jaqueline Moura Araújo)\nO juiz Adriano Gomes de Melo Oliveira, do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Saúde Pública do Tribunal de Justiça do Tocantins, negou o fornecimento do medicamento Rituximabe a técnica de enfermagem Jaqueline de Moura Araujo, de 34 anos.\nJaqueline é moradora de Santa Maria do Tocantins, que fica na região nordeste do estado, a cerca de 260km da capital, e convive há aproximadamente sete anos com pênfigoide de membrana mucosa. Esta enfermidade autoimune rara provocou estenose laríngea e obriga a paciente a utilizar traqueostomia, que é um pequeno buraco no pescoço que cria uma nova via respiratória.\nA decisão judicial baseia a negativa na falta de provas técnicas de alto nível que comprovem a eficácia da substância especificamente para este diagnóstico. O magistrado citou o descumprimento de requisitos fixados por tribunais superiores para a entrega de remédios fora da lista oficial do SUS. O texto aponta que a autora preferiu o julgamento antecipado do processo ao invés de apresentar mais provas.