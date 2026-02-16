“Deus tem cuidado de mim em cada detalhe”, escreveu Jaqueline ao compartilhar reflexão sobre fé e esperança diante da luta contra a doença rara (Reprodução/Instagram de Jaqueline Moura Araújo)\nA Justiça do Tocantins negou o fornecimento de um medicamento de alto custo a uma paciente diagnosticada com doença autoimune rara e grave. A decisão judicial gerou alerta do médico responsável pelo tratamento, que apontou risco de complicações fatais sem o uso do remédio.\nConforme divulgado pelo Jornal do Tocantins, o pedido buscava obrigar o poder público a custear o medicamento, considerado essencial pela equipe médica. A negativa ocorreu com base em critérios técnicos e jurídicos analisados no processo.\nEntenda o motivo da negativa judicial a remédio para doença rara e o alerta de risco de morte\nJustiça nega medicamento de alto custo a paciente com doença autoimune rara e grave