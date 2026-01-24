Antônio Rodrigues de Souza tinha 80 anos (Arquivo pessoal/Gleysson Pereira da Silva)\nA Justiça determinou medidas urgentes para a identificação de Antônio Rodrigues de Souza, idoso de 80 anos que morreu no Hospital Geral de Palmas (HGP) no dia 2 de janeiro. O juiz André Fernando Gigo Leme Netto ordenou que o Instituto Médico Legal (IML) suspenda o sepultamento do corpo como pessoa não identificada até a conclusão dos procedimentos periciais.\nA decisão atende a um pedido da Defensoria Pública do Estado (DPE). O magistrado estabeleceu a coleta imediata de impressões digitais e de material genético (DNA) do idoso. A coleta de material biológico servirá para confrontos futuros caso a análise das digitais não apresente resultados positivos.\nO juiz também requisitou ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do Pará o envio do prontuário civil de um homem homônimo ao idoso. Antônio Rodrigues de Souza relatou em vida que já morou em Marabá (PA). O perito papiloscopista tem o prazo de 24 horas para realizar o confronto entre as digitais colhidas no Tocantins e os dados vindos do estado vizinho.