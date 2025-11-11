A Polícia Civil identificou que a kitnet onde uma mulher foi torturada e mantida em cárcere privado era usada para abrigar membros de uma facção criminosa. A vítima foi resgatada pela Polícia Militar após denúncias de que ela havia sido sequestrada e levada ao imóvel, no Jardim Aureny III, na região sul de Palmas.\nO caso foi registrado nesta segunda-feira (10). Dois homens de 25 e 18 anos foram presos. A polícia também investiga a possível participação de duas adolescentes no caso. Elas foram apreendidas, ouvidas e liberadas.\nOs nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa ou responsáveis deles.\nMotorista é morto após ser baleado pela PRF por não parar em barreira\nFilho de PM morre após disparo acidental durante caçada, diz polícia\nJovem baleada em festa de som automotivo morre em hospital