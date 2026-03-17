-VÍDEO (1.3387100)\nPais denunciam que uma Kombi do transporte escolar precisa passar por uma ponte quase caindo na zona rural de Aragoiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo eles, a estrutura do local está comprometida há cerca de 15 dias, o que traz riscos aos alunos, ao motorista e a outros veículos que necessitam usar a via. Um vídeo exclusivo obtido pelo POPULAR mostra as condições da ponte nessa terça-feira (17) (assista acima).\nA reportagem solicitou um posicionamento sobre o caso para a Prefeitura de Aragoiânia e aguarda retorno.\nO vídeo mostra inicialmente a Kombi passando pela ponte. À medida que a câmera se aproxima, é possível ver os danos nas laterais da estrutura, além de um buraco e bastante lama. O veículo leva os alunos para a Escola Municipal Cachoeira Profª Maria Isabel de Oliveira, no Setor Fazenda Cachoeira.