-VÍDEO (1.3413400)\nDois suspeitos foram presos após furtarem três cavalos em uma propriedade rural de Cristalina, região do Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil de Goiás, os homens chegaram a usar os cavalos em um desfile que aconteceu na cidade. Eles podem responder pelo crime de furto qualificado (veja vídeo acima).\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o DAQUI não localizou as defesas até a última atualização desta reportagem.\nOs suspeitos foram presos na quarta-feira (20) na cidade de Cristalina. No entanto, o caso teve início no último sábado (16). Um vídeo divulgado pela polícia mostra imagens dos suspeitos saindo montados em dois cavalos e conduzindo o terceiro animal para fora da fazenda.\nA polícia chegou até o caso por meio de uma denúncia de que os suspeitos teriam roubado cavalos de uma fazenda da região. Segundo a polícia, a câmera de monitoramento da fazenda confirmou a dinâmica do crime e identificou os suspeitos.