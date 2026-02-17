-Vídeo correto: ladrão (1.3375265)\nUm furto digno de filmes de cinema ocorreu num shopping da região norte de Goiânia no fim de semana. Segundo informação da Polícia Militar, um homem furtou cerca de R$ 1,2 milhão em joias de uma loja. O suspeito teria esperado o centro de compras fechar para invadir a joalheria por um buraco feito na parede da loja vizinha (uma ótica), na noite de sábado (14).\nDe acordo com imagens de câmeras de segurança, já dentro da joalheria o homem permaneceu por cerca de 12 horas. Ele saiu com os produtos furtados por volta de 11h30 da manhã de domingo (15). A Polícia Civil informou que investiga o caso.\nNos vídeos gravados pelo sistema de monitoramento do shopping e da loja, é possível ver o homem sentado em um banco do corredor, aguardando o fechamento do centro comercial.