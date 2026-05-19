O Parque Lago das Rosas passará por uma revitalização que custará R$ 2,7 milhões. A informação foi divulgada ontem pela Prefeitura de Goiânia. A obra também envolve o corte de 48 árvores condenadas, de acordo com parecer da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). A compensação será feita por meio do plantio de 112 mudas. Moradores questionam, no entanto, se o poder público atuará de forma suficiente para que as mudas não morram.\nA revitalização foi a exigência colocada pela Amma no Termos de Compensação Ambiental (TCA) assinado com a construtora Opus Incorporadora. O TCA é um mecanismo financeiro utilizado para contrabalançar os impactos ambientais eventualmente causados pela construção de algum empreendimento.\nA presidente da Amma, Zilma Peixoto, explicou que a Opus precisou extirpar árvores em um loteamento e o poder público poderia escolher se a empresa compensaria o dano ambiental com serviços ambientais ou com o plantio de novas espécies. “Para nós, era muito importante revitalizar o parque que, além de patrimônio ambiental, é um patrimônio histórico”, disse.