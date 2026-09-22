-DAQUI_VIDEO_LANCHA_220926 (1.3459041)\nA médica Maize Oliveira, de 34 anos, moradora de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, teve cerca de 50% do corpo queimado após a lancha em que estava explodir no Lago Paranoá, em Brasília. Imagens feitas no momento do acidente mostram chamas altas e pessoas tentando apagar o fogo com água antes da chegada do socorro. A Marinha do Brasil e a Polícia Civil investigam as causas da explosão.\nO acidente aconteceu na tarde de domingo (20). De acordo com apuração da TV Anhanguera, ela está consciente, mas internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Queimaduras, em Goiânia, onde já passou por uma cirurgia.\nSegundo familiares, Maize passou por um primeiro procedimento e deve ser submetida a outras duas cirurgias ao longo desta semana para tratar as queimaduras.