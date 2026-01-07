Com a virada do ano, uma das promessas mais comuns é “cuidar mais da saúde”. Para muitos brasileiros, isso significa, finalmente, sair do sedentarismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a América Latina é a região com maior número de pessoas sedentárias no mundo, e o Brasil lidera o ranking entre os países latinos, com 47% da população nessa condição.\nO sedentarismo, caracterizado pela baixa atividade física e pelo reduzido gasto calórico, aumenta o risco de doenças crônicas como obesidade, diabete, hipertensão, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer.\nAtitudes para deixar a saúde em dia\nSaúde em Goiás alerta para riscos do uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica\nSaúde em Goiás alerta para riscos do uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica\nMas como mudar os hábitos e começar a praticar atividades físicas com segurança, sem exageros e sem desistir já nas primeiras semanas? Para Bianca D’Elia, coordenadora técnica da Selfit Academias, o importante é dar o primeiro passo, o segredo está na constância e na adaptação gradual. “Sair do sedentarismo não é complicado, mas é importante começar devagar. Com pequenos ajustes na rotina e um pouco de dedicação, é totalmente possível se tornar uma pessoa mais ativa e saudável”, destaca.