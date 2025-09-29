João Victor Gontijo Oliveira, de 10 anos, morreu eletrocutado no dia 19 de setembro após encostar em um fio de telefonia e sofrer uma descarga elétrica (Reprodução/TV Anhanguera)\nA delegada da Polícia Civil Aline Lopes informou que João Victor Gontijo Oliveira morreu por choque elétrico causado por um fio de telefonia instalado em local proibido. O menino de 10 anos morreu após encostar em um fio energizado em uma rua na Vila Jussara, em Anápolis, a 55 km de Goiânia.\nJoão Victor morreu no dia 19 de setembro. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Segundo a delegada, o laudo da perícia ainda não conseguiu identificar a quem pertence o fio de telefonia.\nEm entrevista à Rádio CBN Goiânia, a delegada Aline Lopes disse que algum curto pode ter acontecido na luminária, pois o fio foi instalado de forma incorreta e em local proibido.