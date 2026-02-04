Três pessoas foram presas durante operação por envolvimento no assassinato de Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos. Os suspeitos são o marido da vítima e as filhas do casal. Segundo informações da TV Anhanguera, mensagens e contradições durante os depoimentos dos indivíduos levaram às prisões deles.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Polícia Civil prende marido e duas filhas de Deise Ribeiro, assassinada em dezembro\nO caso foi registrado no dia 28 de dezembro de 2025, em Gurupi, quando Deise Carmem desapareceu. Na época, foram divulgados cartazes nas redes sociais à procura da vítima. O corpo dela foi encontrado no dia 1º de janeiro de 2026, boiando no Rio Santa Tereza, na zona rural de Peixe, no sul do Tocantins.\nOs suspeitos são José Roberto Ribeiro, de 54 anos, Roberta de Oliveira Ribeiro, de 31 anos, e Debora de Oliveira Ribeiro, de 26 anos. Eles foram presos e devem responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. O JTo tenta contato com as defesas deles.