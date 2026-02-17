-VÍDEO: Vizinhos organizam 'chá de galinha' para lavradora que perdeu criação em ataque de cães (1.3374037)\nApós perder 45 aves e o cachorro de estimação em um ataque de cães no final do ano passado e ganhar um 'chá de galinha' solidário, a lavradora Percília Cruvinel, moradora de Nova Fátima, na região metropolitana de Goiânia, disse ter ficado surpresa ao ver os amigos se unirem para realizar o evento. “Fiquei boba de ver. Eu nunca tinha ouvido falar de um ‘chá de galinha”.\nA corrente de solidariedade começou quando a amiga Selma Maria de Souza, sensibilizada com as perdas de Percília, tomou a iniciativa de organizar o encontro. Um convite, compartilhado em grupos de mensagens, incentivava cada morador a levar uma galinha para ajudar a reestabelecer a criação da lavradora. A mensagem dizia: “Vamos levar uma galinha para alegrar o coração de nossa amiga Percília”.