Está nas mãos do prefeito Sandro Mabel (UB) o Escudo Feminino, projeto de lei de autoria do vereador Vitor Hugo (PL), aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia e encaminhado para sanção. O texto prevê atender cerca de 40 mulheres, com o pagamento de R$ 5 mil a cada uma delas para a compra de arma de fogo no primeiro ano do projeto. O número sobe para 60 no segundo ano e para 75 no terceiro. Especialistas consultadas pelo jornal são unânimes em afirmar que a presença de armas em casa aumenta o risco de mulheres se tornarem vítimas de feminicídio.\nO programa foi concebido como uma política de aplicação gradual, que começa com o atendimento psicológico e a orientação jurídica para mulheres vítimas de violência. Em seguida, prevê etapas de capacitação, que incluem treinamento em técnicas de defesa pessoal e o uso de dispositivos não letais, como spray de pimenta e equipamentos de eletrochoque. Também está prevista, em uma fase posterior da lei, a possibilidade de financiamento municipal para a aquisição de arma de fogo.