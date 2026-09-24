Os vereadores aprovaram nesta semana um projeto de lei que abre possibilidade de a Prefeitura de Goiânia exigir a presença de vigilantes de segurança privada em veículos do transporte coletivo em circulação na capital. A matéria foi proposta por Ronilson Reis (SD) e, segundo o vereador, a conta será paga pelas empresas que fazem parte do consórcio responsável pelo serviço.\nEm caso de descumprimento, o texto prevê multa de R$ 1 mil por veículo em circulação sem o segurança. Em caso de reincidência, a multa terá o dobro do valor. De acordo com a proposta, se a reiterada reincidência pode levar à cassação do contrato de concessão pública. A lei prevê validade 180 dias após publicação.\nO texto ainda precisa ser analisado pelo Paço e pode ser vetado ou sancionado. A reportagem entrou em contato com o prefeito Sandro Mabel (UB), com o líder do governo na Câmara, Wellington Bessa, e com a assessoria de imprensa da Prefeitura, mas não houve resposta. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) informou que não foi notificada sobre a matéria.