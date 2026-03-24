A Prefeitura de Goiânia pretende mudar a legislação e alterar o tamanho das caixas de recarga obrigatórias em novas construções. De acordo com as discussões técnicas que envolvem ainda um grupo de professores da Universidade Federal de Goiás (UFG), que realizam o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU), o volume de 1 metro cúbico (m³) da caixa para cada 200 metros quadrados (m²) de lote exigido atualmente não auxilia na drenagem urbana, sendo necessário a ampliação.\nA ideia, que ainda não foi finalizada quanto aos números, é que o tamanho da caixa seja inversamente proporcional à área permeável do imóvel.\nOu seja, em um terreno com área permeável grande, que possibilita a infiltração da chuva no solo em quantidade satisfatória, poderá construir uma caixa de recarga de menor volume, enquanto que terrenos com maior impermeabilidade, terão de ter maiores caixas. Assim mesmo, em todos os casos, o tamanho mínimo será maior que o determinado em lei atualmente.