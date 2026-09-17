Edital contempla veículos aptos à circulação e sucatas para desmonte; retirada dos bens arrematados deve ser feita em até cinco dias após o pagamento do boleto (Divulgação/Caiapó Leilões)\nO Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) realiza um leilão de 347 veículos, com lances entre R$ 911 e R$ 54 mil, apreendidos em processos criminais. O leilão virtual acontecerá nos dias 28 de setembro e 2 de outubro, em parceria com a Caiapó Leilões.\nOs interessados em participar do leilão deverão realizar um cadastro prévio até 72 horas antes no site da Caiapó Leilões, leiloeira responsável pelo pregão, para dar seus lances.\nDentre os veículos oferecidos no leilão estão: uma Land Rover Evoque Dynamic com lance inicial de R$ 21,4 mil; um Jeep Renegade, com lance inicial de R$ 30,7 mil; uma Mercedes-Benz C 180 com lance inicial de R$ 30 mil; e um Hyundai/HB20 com lance inicial de R$ 31 mil.