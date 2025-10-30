O leitor do Jornal Daqui que comprar a cartela digital de selos terá acesso ao clube Benefícios Jaime Câmara (BJC), que oferece descontos de até 60% em produtos e serviços para seus usuários. O clube já nasce oferecendo mais de 130 benefícios, entre descontos e cashback (devolução de parte do valor gasto), através da parceria com 60 marcas de dez categorias.\nO programa de benefícios é fruto de uma parceria do Grupo Jaime Câmara (GJC) com a Urbis, uma solução whitelabel de clubes de vantagens para atrair e fidelizar clientes – já atende mais de 100 empresas no País – que buscaram uma estratégia de fidelização. Os milhares de usuários s já contabilizaram uma economia mais de R$ 22 milhões em 2024 utilizando os benefícios.\nGerente de Soluções de Dados e Inteligência Artificial do GJC, Breno Oliveira explica que o clube Benefícios Jaime Câmara vai beneficiar todos os assinantes do Jornal O Popular e também quem compra a cartela digital do Jornal Daqui, por um período de 60 dias a partir da data da compra. Os descontos podem chegar aos 50% em alguns estabelecimentos, além de cashback e sorteios de brindes na plataforma. Nas principais redes de cinema do País, os descontos podem chegar aos 60%.