- leonardo_cartao_bebida.mp4 (1.3463128)\nO cantor Leonardo, de 63 anos, esqueceu a senha do cartão ao tentar passá-lo em Paris, na França. O sertanejo está na capital francesa acompanhado da esposa, Poliana Rocha, de 49, para a Semana de Moda. Na gravação, o garçom se aproxima de Leonardo e, no momento de passar o cartão, o cantor pergunta à esposa qual seria a senha. Pessoas que presenciaram a cena brincam: “Olha aí, o homem nunca passou um cartão na vida” (veja o vídeo acima).\nDurante a estadia, ele também compartilhou um momento de descanso em um hotel, onde apareceu deitado na cama com o rosto coberto por um travesseiro, brincando que não era ressaca, mas sim sono. Recentemente, ele terminou um detox de 30 dias sem álcool, e a viagem foi uma oportunidade para se divertir e compartilhar momentos com seus fãs.