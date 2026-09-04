-Vídeo: Leonardo (1.3452363)\nO cantor Leonardo foi presenteado com uma guitarra pelo sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, e retribuiu a surpresa nas redes sociais com bom humor. O registro descontraído foi publicado nesta quinta-feira (3), em seu perfil na internet (veja vídeo acima).\nNo vídeo, gravado para agradecer a lembrança, o artista soltou a voz ao homenagear o colega.\nAí, Huguinho. Vou cantar uma música pra você, em agradecimento a este presente que você me deu", afirmou Leonardo.\nPoliana responde mulher que brincou sobre entrada de fazenda de Leonardo não ser 'chique'\nCantor Hugo, da dupla com Guilherme, revela que sofreu com vício em bets\nFoto antiga de Leandro e Leonardo com Fátima Leão repercute na web; veja\nEm tom bem-humorado e afetuoso, o sertanejo cantou versos do clássico "É Por Você Que Canto", sucesso marcante de sua trajetória.