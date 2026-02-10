Túmulo do cantor Leandro, que morreu em 1998 (Gilmara Roberto/G1)\nQuase três décadas se passaram desde que o Brasil parou para se despedir de um de seus maiores ídolos sertanejos, Leandro que faleceu em 1998, aos 36 anos, após uma luta contra o câncer e formou dupla com o irmão Leonardo. Localizado no jazigo 284 da quadra L, no Cemitério Cemitério Jardim das Palmeiras, no Setor Fama, em Goiânia, o túmulo de Leandro tornou-se um ponto de peregrinação para fãs. Repleto de mémorias, o cuidado silencioso e dedicado da família, sob a supervisão de Leonardo, chama a atenção pela longevidade e pelo afeto.\nVeja essa reportagem da TV Anhanguera: Fãs visita túmulo do cantor Leandro, em Goiânia, 20 anos após a sua morte.\nOs irmãos se consagraram uma das duplas mais amadas da história do sertanejo. No entanto, para o cantor Leonardo, a presença de seu irmão e eterno parceiro continua vibrante — e não apenas nas canções que ainda embalam o país, mas no zelo constante com sua última morada.