-emocao_leonado_ze.mp4 (1.3436006)\nQuem vê a rotina agitada do cantor Leonardo entre os palcos de todo o Brasil e os compromissos da carreira nem sempre imagina o lado avô coruja do sertanejo. Em um registro feito por Zé Felipe, o artista se emociona ao reencontrar, em Goiânia, os netos José Leonardo, de 1 ano, Maria Alice, de 5, e Maria Flor, de 3, que estavam passando a temporada de férias na Itália (ITA) com a mãe, Virginia Fonseca. De volta à capital, as crianças aproveitaram a tarde com o avô.\nCompartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira (22), o vídeo exibe todo o carinho e a espontaneidade da família Costa. Nele, Leonardo surge abraçando o pequeno José Leonardo e demonstrando o sentimento com um sincero “Que saudade!”. Em outro momento, o cantor aparece brincando de colorir com as crianças, juntamente com Zé Felipe.